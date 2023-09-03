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Спутниковый интернет появится в казахстанских поездах

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railways.kz Сегодня, 03:30
Сегодня, 03:30
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Фото: railways.kz

Спутниковые терминалов OneWeb запустят на железной дороге Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "ҚТЖ".

В рамках ежегодного международного цифрового форума Digital Almaty 2023 АО "НК "ҚТЖ" подписало меморандум о взаимопонимании c международной компанией спутниковой связи OneWeb - "Network Access Associates Ltd.". В рамках сотрудничества планируется оснастить удалённые объекты и поезда связью и интернетом. 

По словам заместителя председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "ҚТЖ" Ануара Ахметжанова, прием сигнала с низкоорбитальной спутниковой группировки обеспечит стабильность связи и возможность использовать ее как резервный канал на станциях.

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