Спутниковый интернет появится в казахстанских поездах

Спутниковые терминалов OneWeb запустят на железной дороге Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "ҚТЖ".

В рамках ежегодного международного цифрового форума Digital Almaty 2023 АО "НК "ҚТЖ" подписало меморандум о взаимопонимании c международной компанией спутниковой связи OneWeb - "Network Access Associates Ltd.". В рамках сотрудничества планируется оснастить удалённые объекты и поезда связью и интернетом.

По словам заместителя председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "ҚТЖ" Ануара Ахметжанова, прием сигнала с низкоорбитальной спутниковой группировки обеспечит стабильность связи и возможность использовать ее как резервный канал на станциях.