Спутниковый интернет появится в казахстанских поездах
Сегодня, 03:30
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Сегодня, 03:30Сегодня, 03:30
154Фото: railways.kz
Спутниковые терминалов OneWeb запустят на железной дороге Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "ҚТЖ".
В рамках ежегодного международного цифрового форума Digital Almaty 2023 АО "НК "ҚТЖ" подписало меморандум о взаимопонимании c международной компанией спутниковой связи OneWeb - "Network Access Associates Ltd.". В рамках сотрудничества планируется оснастить удалённые объекты и поезда связью и интернетом.
По словам заместителя председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "ҚТЖ" Ануара Ахметжанова, прием сигнала с низкоорбитальной спутниковой группировки обеспечит стабильность связи и возможность использовать ее как резервный канал на станциях.