Спортшкола Актобе потратила миллионы на закуп обычных скакунов вместо породистых

В Актобе специализированная спортивная школа оказалась в центре скандала из-за покупки обычных лошадей вместо породистых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Лошадей специально покупали для того, чтобы они принимали участие в национальном виде спорта – кокпар. Парнокопытным должно быть не менее семи-восьми лет, они должны легко поддаваться тренировкам. И главное требование - лошадь должна быть не простой, а непременно с паспортом.

По результатам тендера руководство спортшколы закупило 13 скакунов на сумму 35 миллионов тенге. Средняя стоимость одной лошади – около трёх миллионов. Только все они оказались обычными животными без документов, а не племенными.

"Вопрос стоял о законности приобретения лошадей. По техническим спецификациям должны быть породистые лошади. А при проверке обнаружено, что отсутствуют паспорта, подтверждающие данные квалификационные требования. Приобретённый товар по техническим характеристикам не соответствовал", - говорит руководитель департамента внутреннего госаудита по Актюбинской области Сакен Касымов.

Теперь госуадиторы пытаются понять, насколько законно были потрачены миллионы. Ведь рыночная стоимость обычных лошадей гораздо ниже, чем породистых. К примеру, в Актобе такого коня можно купить максимум за миллион. В самой же спортшколе уверяют: животные хоть и не породистые, но занимают призовые места. И говорят, что за 35 миллионов тенге рассчитывать на что-то лучшее не стоит.

"Это формально пишется, что должна быть породистой. На самом деле всяких лошадей приводят. Это просто общая характеристика, чтобы животное соответствовало необходимым стандартам. У нас, в Казахстане, нет таких лошадей. Они же очень дорогие, породистые", - сказал директор специализированной ДЮСШ по национальным видам спорта Абат Аймагамбетов.

По его словам, две лошади из 13 приобретённых недавно умерли. Если по окончании проверки ревизоры найдут нарушения, дело может дойти до суда.