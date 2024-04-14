Спецтехнику из Алматы направили на борьбу с паводками в Уральск

По поручению премьер-министра Казахстана акимат Алматы организовал отправку в Уральск машин специального назначения. Об этом сообщил сайт акимата города, передает BaigeNews.kz.

51 единица техники от Алматы уже находится в Уральске. 12 апреля по железной дороге отправлен состав, который включает в себя самосвалы, грейдеры, бульдозеры, а также погрузчики.

Для круглосуточной работы по ликвидации последствий паводков также отправляются порядка 400 водителей спецтехники. В составе вспомогательного персонала присутствуют медики, служба ЧС и работники акимата.

По прибытию в Уральск сформированный оперативный штаб возглавит руководитель Управления энергетики и водоснабжения города Алматы Талгат Малыбаев.

"Первая партия из 47 единиц отправлена 12 апреля, утром будет отправлена вторая партия. В Уральске уже дислоцирована 51 единица техники", — отметил Талгат Малыбаев.

Кроме того, алматинские предприниматели, крупные строительные компании также предоставили свою специальную технику с механизаторами и отправили водителей для помощи пострадавшему региону.

Для обеспечения полной автономной работы персонал укомплектован полевой кухней, биотуалетами и полевыми палатками, пожарной техникой, ассенизатором, водовозом, передвижным командным пунктом, а также другим необходимым инвентарем.