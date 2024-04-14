Спецтехнику из Алматы направили на борьбу с паводками в Уральск
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По поручению премьер-министра Казахстана акимат Алматы организовал отправку в Уральск машин специального назначения. Об этом сообщил сайт акимата города, передает BaigeNews.kz.
51 единица техники от Алматы уже находится в Уральске. 12 апреля по железной дороге отправлен состав, который включает в себя самосвалы, грейдеры, бульдозеры, а также погрузчики.
Для круглосуточной работы по ликвидации последствий паводков также отправляются порядка 400 водителей спецтехники. В составе вспомогательного персонала присутствуют медики, служба ЧС и работники акимата.
По прибытию в Уральск сформированный оперативный штаб возглавит руководитель Управления энергетики и водоснабжения города Алматы Талгат Малыбаев.
"Первая партия из 47 единиц отправлена 12 апреля, утром будет отправлена вторая партия. В Уральске уже дислоцирована 51 единица техники", — отметил Талгат Малыбаев.
Кроме того, алматинские предприниматели, крупные строительные компании также предоставили свою специальную технику с механизаторами и отправили водителей для помощи пострадавшему региону.
Для обеспечения полной автономной работы персонал укомплектован полевой кухней, биотуалетами и полевыми палатками, пожарной техникой, ассенизатором, водовозом, передвижным командным пунктом, а также другим необходимым инвентарем.
"Согласно плану акимат Алматы направит более 200 единиц специальной техники. Прибытие состава с техникой и персоналом ожидается уже в понедельник 15 апреля. От ДЧС Алматы в Атыраускую область попутно направлено 3 единицы техники из них: 2 пожарно-насосные станции на шасси "КаМАЗ", автомобиль пожарный рукавный, предназначенный для откачки больших объемов воды, а также 7 человек личного состава", — рассказали в акимате Алматы.
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