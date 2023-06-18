Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Всемирноизвестный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген оставил на своей странице в Instagram прощальное послание своему дедушке, которого трогательно называет "папой", передаёт BaigeNews.kz

"Спасибо, папа... За крылья, которые ты мне дал, за то, что научил меня подниматься на небеса и расширять свой кругозор, за духовные наставления, который не могут дать даже 100 школ. Я не могу выразить словами Мою благодарность тебе. Я многого тебе не успел сказать. Прощай! Ты навечно в моём сердце! Пусть душа твоя найдёт место в раю. Пусть Бог примет все молитвы братьев твоих, младших... Пусть в ваших семьях не будет печали", — написал Димаш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Напомним, его дедушка Кудайберген Айтбаев ушёл из жизни 13 июня.

Димаш был старшим внуком, который по старинной казахской традиции получил воспитание бабушки и дедушки — Миуа Низамутдиновой и Кудайбергена Айтбаева. Это они первые разглядели талант юного обладателя уникальнейшего на планете голоса.

В 2019 году Кудайбергена Айтбаева государство наградило медалью "Ерен еңбегі үшін" за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash