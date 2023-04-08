  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

ДЧС ВКО Сегодня, 18:39
176
Сегодня, 18:39
176
Фото: ДЧС ВКО

Спасатели вызволили рыбаков с оторвавшейся льдины в ВКО

Двое рыбаков остались на оторвавшейся от берега Иртыша льдине. Оказавшись в экстренной ситуации, они обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Трагедия едва не случилась 8 апреля в Самарском районе, на Бухтарминское водохранилище.

"Прибыв на место вызова, сотрудники службы ЧС  спасли двоих мужчин 1966 и 1975 годов рождения. До места "заточения" рыбаков спасатели добрались на резиновой лодке и надев на мужчин спасательные жилеты благополучно доставили до берега. В медицинской помощи рыбаки не нуждались", — рассказали в ведомстве.

В ДЧС напомнили, что лёд стал уже непрочным и опасным для прогулок и рыбалки

"В весенний период лед становится особенно опасным. Льдина в любой момент может отколоться от берега, а оттепель уменьшает прочность льда. Рыбакам следует старого придерживаться правил", —  отметил начальник ОЧС района Самар ДЧС ВКО Асет Сеилкумаров.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:39
176
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх