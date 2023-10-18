Спасатели устроили экскурсию для петропавловских журналистов

Накануне Дня спасателя журналисты посетили специализированную пожарную часть № 2 Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на группу по связям с общественностью Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

В Петропавловске журналисты телевизионных и печатных СМИ посетили пожарную часть.

Спасатели хотели показать журналистам свою работу, чтобы ещё раз продемонстрировать необходимость своей профессии.

Больше всего впечатлило представителей СМИ, когда спасатели прошли огневую и психологическую полосу в полном комплекте боевой одежды пожарного-спасателя, в масках, защищающих органы дыхания от дыма и угарного газа.

Кроме того, в рамках пресс-тура сотрудники ЧС провели экскурсию по подразделениям СПЧ, представили пожарную технику и снаряжение огнеборцев, рассказали о их применении, познакомили с аппаратурой, спецтехникой и снаряжением спасателей. А потом специально для журналистов провели тренировку специалистов оперативно-спасательного отряда, бесстрашно штурмовавших с помошью альпинистского снаряжения стену здания, отрабатывая проникновение в квартиру через окно.