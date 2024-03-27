Спасатели Актобе помогли медикам выехать на выезд к пациентам

В Актобе благодаря работе спасателей медикам удалось попасть к пациентам, передаёт BaigeNews.kz.

"В городе Актобе во время весенних паводков медицинские работники оказались в беде и не могли выбраться из помещения из-за большой воды. Спасатели ПЧ №23 Айбат Асабаев, Құмар Мажен, Жүсіпек Әбілсейітов не заставили долго ждать нуждавшихся в помощи медицинских работников, которые не могли выехать на вызов, и вывели их в безопасную зону", - говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе ведутся работы по откачке воды, укладке инертных материалов и мешков.

В паводковый период силами спасателей на территории Актюбинской области было проведено несколько аварийно-спасательных работ.



Во время противопаводковых работ в Темирском районе Актюбинской области старший инженер ОЧС Темирского района капитан гражданской защиты Аспан Нуржан на своей спине вынес из затопленной зоны 2 детей и 1 женщину и эвакуировал в безопасное место. Жители оказались изолированными, со всех сторон окруженными водой.