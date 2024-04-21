Спасателей вызвали мужчине, который не смог снять с головы железный шлем
Сегодня, 07:49
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Сегодня, 07:49Сегодня, 07:49
142Фото: МЧС РК
В Кызылорде мужчина надел на голову железный шлем и не смог снять его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
От жителя микрорайона Саяхат поступило сообщение о том, что с головы гостя в его доме не снимается железный шлем. Гость надел его, чтобы сделать фото на память.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, помогли мужчине освободиться от шлема.
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