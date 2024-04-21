Спасателей вызвали мужчине, который не смог снять с головы железный шлем

В Кызылорде мужчина надел на голову железный шлем и не смог снять его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

От жителя микрорайона Саяхат поступило сообщение о том, что с головы гостя в его доме не снимается железный шлем. Гость надел его, чтобы сделать фото на память.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, помогли мужчине освободиться от шлема.