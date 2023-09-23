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Спала у подъезда с детьми: женщину ограничили в родительских правах в Актау

Вчера, 21:14
АВТОР
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lada.kz Вчера, 21:14
Вчера, 21:14
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Фото: lada.kz

Женщина в нетрезвом состоянии спала возле подъезда дома в Актау вместе с маленькими детьми. Полиция составила на нее административный протокол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Спустя два месяца после вопиющего случая, когда мать двоих малолетних детей засняли спящей с ними на улице, женщину ограничили в родительских правах. Подробностями поделилась заведующая сектором по защите прав детей отдела образования Жулдыз Агманова.

Матери двоих детей 38 лет. В Актау она приехала на заработки из Жамбылской области. Здесь она снимала квартиру.

В настоящее время ее старший ребенок 4 лет находится в центре адаптации для несовершеннолетних. Девочка же, которой два года, пребывает в Доме малютки.

Как стало известно, женщину пригласили на разъяснительную беседу, куда она пришла в нетрезвом виде. Своих детей за все это время мать посетила всего лишь один раз.

Жулдыз Агмановой отметила, что детей намерены отдать под опеку младшему брату матери.

"Для этого он собирает нужные документы. После будет проведена проверка со стороны алматинских органов опеки. С этим заключением мы передадим детей на попечительство", — заключила специалист.

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