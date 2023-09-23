Спала у подъезда с детьми: женщину ограничили в родительских правах в Актау

Женщина в нетрезвом состоянии спала возле подъезда дома в Актау вместе с маленькими детьми. Полиция составила на нее административный протокол, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Спустя два месяца после вопиющего случая, когда мать двоих малолетних детей засняли спящей с ними на улице, женщину ограничили в родительских правах. Подробностями поделилась заведующая сектором по защите прав детей отдела образования Жулдыз Агманова.

Матери двоих детей 38 лет. В Актау она приехала на заработки из Жамбылской области. Здесь она снимала квартиру.

В настоящее время ее старший ребенок 4 лет находится в центре адаптации для несовершеннолетних. Девочка же, которой два года, пребывает в Доме малютки.

Как стало известно, женщину пригласили на разъяснительную беседу, куда она пришла в нетрезвом виде. Своих детей за все это время мать посетила всего лишь один раз.

Жулдыз Агмановой отметила, что детей намерены отдать под опеку младшему брату матери.