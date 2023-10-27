Создательницу финпирамиды QNET осудили в Актобе

В Актобе вынесли приговор женщине, обвиняемой в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путём, передаёт BaigeNews.kz.

"В суде установлено, что Ж. с января 2019 года по июнь 2022-го на территории Актюбинской области (в Актобе и Хромтау), зарегистрировавшись независимым представителем международной компании, создала и руководила структурным подразделением компании QNET, деятельность которой замаскирована под законный сетевой маркетинг и признана в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой. Ею в QNET привлечены сбережения 25 граждан на общую сумму 37 463 160 тенге", - сообщили в суде.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимой, признаны чистосердечное раскаяние, признание вины, добровольное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Санкция части 3 статьи 217 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

"Суд, учитывая добровольное возмещение ущерба потерпевшим и наличие на иждивении малолетнего ребенка, назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путём, и с лишением права занимать должности в коммерческих организациях сроком на семь лет", - сообщили в пресс-службе суда.

Исполнение наказания отсрочили на пять лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.