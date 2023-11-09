Создателей финпирамид "Выгодный займ", "Гарант 24 ломбард", "Эстейт Ломбард" осудили в Актобе

В Актобе суд вынес приговор обвиняемым в создании и руководстве финансовыми пирамидами, передаёт BaigeNews.kz.

"К. и С. в составе организованной преступной группы совершили ряд тяжких преступлений, связанных с созданием финансовой пирамиды "Выгодный заём", "Гарант 24 ломбард", "Эстейт Ломбард" по извлечению дохода от денег или иного имущества физических лиц без соответствующих банковских лицензий в особо крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием граждан", - сообщили в суде.

Органом уголовного преследования эти материалы выделили из основного уголовного дела.

В Актюбинской области потерпевшими признаны 3 357 человек, ущерб составил свыше четырёх миллиардов тенге, в Кызылординской области – 1 259 человек, ущерб - свыше 1,5 миллиарда тенге.

Подсудимые вину не признали.

"Приговором суда подсудимые признаны виновными. К. назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, С. - 11 лет. Оба лишены права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет. В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, принято во внимание наличие на иждивении подсудимых несовершеннолетних детей. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность, суд признал особо активную роль подсудимых в совершении уголовного правонарушения", - уточнили в суде.

Гражданский иск потерпевших удовлетворён частично.