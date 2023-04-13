Совместно бороться с пытками будут прокуроры и Уполномоченный по правам человека

Фото: пресс-службы генеральной прокуратуры РК

Сегодня генеральный прокурор Берик Асылов и Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев подписали меморандума о взаимном сотрудничестве в борьбе с пытками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Его целью станет сплочение и противостояние пыткам и другим недозволенным методам следствия путём принятия эффективных мер и использования общих ресурсов.

В рамках соглашения стороны намерены проводить совместные мероприятия, в том числе и на региональном уровне.

"Для выявления и устранения предпосылок к нарушениям конституционных прав граждан планируется совместное посещение зданий органов уголовного преследования и пенитенциарных учреждений, проведение разъяснительной работы о механизмах защиты и восстановления нарушенных прав, организации личных приемов граждан, обмен информацией и ряд других мер", - говорится в сообщении.

Органами прокуратуры проводится работа над созданием нормативных и организационных условий для превенции пыток. В частности, разработана методика расследования пыток, соответствующая принципам Стамбульского протокола. Совместно с руководителями правоохранительных органов утверждены инструкция досудебного расследования дел о пытках по обеспечению соблюдения конституционных прав и свобод граждан в уголовном процессе и при исполнении наказания, также правила обязательного видеонаблюдения.

Проводится оснащение камерами наблюдения "слепых зон" правоохранительных и исправительных учреждений, а также установка терминалов для онлайн подачи обращения осужденными.

Кроме того, принят План первоочередных мер по противодействию пыткам, обеспечивающий круглосуточный приём заявлений, проведение внезапных проверок законности доставления и другие меры превентивного характера.