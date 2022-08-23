Соцвыплаты по беременности и родам теперь можно оформить онлайн

Фото: gov.kz

Подать заявление для назначения соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, а также усыновлением новорожденного теперь можно на портале электронного правительства eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

Чтобы подать заявку через портал eGov.kz необходимо на главной странице открыть раздел "Социальное обеспечение", выбрать пункт "Помощь семьям" и затем найти соответствующую услугу.

Затем пользователю нужно авторизоваться на портале, инициировать заказ услуги онлайн, заполнить все обязательные поля, прикрепить требуемые файлы и подписать заявку одним из предлагаемых вариантов.

Срок рассмотрения заявки на портале eGov.kz составляет восемь рабочих дней. Уведомление о назначении выплаты с указанием суммы, либо мотивированный ответ об отказе, будут направлены в личный кабинет пользователя.

"Для получения услуги через портал необходимы электронные сведения из Единой системы учета трудовых договоров (E-HR), которые заполняются кадровой службой работодателя. Поэтому потенциальному услугополучателю необходимо уточнить, внесены ли соответствующие данные о выходе в отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) в E-HR", - уточнили в Минтруда.

Электронный формат оказания услуги реализован в рамках совместной работы министерств труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО "Национальные информационные технологии". Ранее заявления принимали в бумажном виде через ЦОНы.