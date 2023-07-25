Сообщник Мухтара Аблязова вернулся в Казахстан

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Дядя Мухтара Аблязова добровольно вернулся в Казахстан.

В аэропорту города Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Аблязова Мухтара – Куаныш Нургазин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

"Нургазин - номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО "BSС". Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере", - сообщили в ведомстве.

Будучи подсудимым, в нарушение подписки о невыезде, Нургазин с целью уклонения от уголовной ответственности скрылся от суда. На протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца.

"Нургазин изъявил желание добровольно вернуться в Казахстан. 24 июля после прохождения паспортного контроля был задержан и водворён в следственный изолятор. По ходатайству подсудимого, учитывая возраст и состояние здоровья Нургазина, 25 июля суд изменил ему меру пресечения на домашний арест", - уточнили в Генпрокуратуре.

В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство.