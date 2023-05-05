Собаку с щенками заживо замуровали в Алматы

Вопиющий случай жестокого обращения с животными произошёл в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inalmaty.kz. Мужчина замуровал собаку с щенками в заброшенном здании. Несколько дней несчастные животные находились взаперти и страдали от голода и жажды.

Выбраться маме щенков помогли консультанты социального проекта Любовь Якупова и Борис Исаев: они разобрали баррикады камней, загораживающих выход, и освободили Мамашку.

После ряда необходимых процедур Любовь и Борис забрали собаку и отвезли её в шелтер для женщин, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

В то время как волонтеры искали щенков, им позвонили из шелтера и сообщили о смерти Мамашки.