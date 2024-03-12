СМИ Британии отказались публиковать фото принцессы Уэльской, посчитав его поддельным

Ведущие газеты и информационные агентства Великобритании отказались публиковать фото Кейт Миддлтон, супруги наследника короля Карла III, из-за явных следов его редактирования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

"…фотоагентства, в том числе Reuters, AP, Getty и AFP, отозвали фотографию вчера вечером, заявив, что она, возможно, была подделана с помощью цифровых технологий", - говориться в публикации. "При ближайшем рассмотрении кажется, что источник (фото) манипулировал изображением", - сообщило агентство AP. "…эта фотография принца Уэльского была удалена... и больше не может быть использована. Пожалуйста, немедленно удалите его из всех ваших онлайн-сервисов, прекратите использовать его и удалите со своих серверов", - приводит Daily Mai сообщение AFP.

Речь идет о снимке, который был сделан принцем Уэльским в связи с празднованием Дня матери. На нем изображены сама Кейт Миддлтон и три их ребенка. Это первое изображение принцессы после операции на брюшной полости в январе. И это уже вызвало споры в британском обществе о том, что Кейт Миддлтон возможно скрывают от общественности.

Наиболее распространенные "ошибки редактирования", на которые указывают пользователи социальных сетей, - отсутствие обручального кольца Кейт, неправильно выровненная молния на размытая юбка принцессы Шарлотты и ее частично отсутствующий рукав.

"Их проблема заключается в том, что теперь люди будут задаваться вопросом, можно ли им доверять и верить, когда они в следующий раз опубликуют обновленную информацию о состоянии здоровья", - объясняет ситуацию таблойд.

В понедельник, 11 марта, аккаунт Кенсингтонского дворца в соцсети X опубликовал пост, подписанный Кейт Миддлтон. В нем она объяснила странности на ее официальной фотографии тем, что снимок сделан не профессиональным фотографом, а ее супругом. И также она сама отредактировала снимок в фоторедакторе.