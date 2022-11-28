Смерть трёхлетней девочки в Алматинской области прокомментировали в прокуратуре

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К смерти трёхлетней девочки в Алматинской области привела врачебная халатность на всех этапах, заявили в прокуратуре Енбекшиказахского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Almaty.tv.

"По отношению врачей, как я уже говорил, они были отстранены от работы. В настоящее время нужно ждать, какое будет принято процессуальное решение от департамента полиции Алматинской области",- сказал старший прокурор Енбекшиказахской районной прокуратуры Медгат Кабдылкаиров.

Айя Адильбекова скончалась в ночь с 6 на 7 октября. Врачи Алматинской региональной клинической больницы констатировали геморрагический инсульт. Мать ребёнка Асель Даниярова рассказала, что обратилась в Енбекшиказахскую межрайонную больницу, когда у Айи поднялась температура. Со слов матери, врачи три дня гоняли их с дочкой по кабинетам этой больницы, но необходимую помощь так и не оказали.