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Смерть роженицы в Жанаозене: подозреваемые в халатности врачи получили строгий выговор

Сегодня, 06:25
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 06:25
Сегодня, 06:25
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Фото: pixabay.com

Расследование по факту смерти роженицы в Жанаозене продолжается. Двое врачей, которых родственники погибшей обвинили в халатности, получили строгий выговор, но при этом они продолжают работать. Об этом сообщил директор Жанаозенской многопрофильной городской больницы Серик Аскаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам директора Жанаозенской многопрофильной городской больницы Серика Аскарова, в связи со смертью роженицы, 32-летней Биби Куановой, двое врачей были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
"На данный момент они остаются на своих должностях, так как расследование еще не завершено. Окончательное решение будет принято комиссией, занимающейся выяснением обстоятельств смерти пациентки. Дополнительные результаты проверки будут оглашены позднее", - поделился Серик Аскаров.
Директор больницы также прокомментировал видеоролик, снятый в день госпитализации Биби Куановой. На кадрах видно, что, помимо санитаров, женщину поднимают на носилках её родственники, поскольку лифт в больнице не функционировал.
"В тот день произошел резкий скачок в подаче электроэнергии, из-за чего лифт не работал примерно 5-10 минут. После этого промежутка подъемник снова начал функционировать", - дополнил Серик Аскаров.
Ранее сообщалось, что Анаргуль Куанова, мать скончавшейся 32-летней Биби Куановой, намерена судиться с врачами отделения гинекологии Жанаозенской многопрофильной городской больницы. Она заявила, что врачи проявили халатность, из-за которой ее дочь умерла.

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