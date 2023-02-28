Смаилов раскритиковал работу акимов по вывозу снега

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В 2023 году имеются большие риски паводка из-за значительного количества снега и сильного промерзания почвы. Поэтому акимам регионов необходимо активизировать вывоз снега. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно прогнозам, в текущем году имеются большие риски паводка из-за значительного количества снега и сильного промерзания почвы. На сегодняшний день из населенных пунктов вывезено более 11 миллионов кубометров снега. Вместе с тем не во всех регионах эта работа проводится на должном уровне. Поэтому акимам регионов необходимо активизировать вывоз снега", - заявил в ходе заседания правительства Смаилов.

Он отметил, что в текущем году к осложнению паводковой ситуаций в южных регионах страны привело отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов.

"В Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях дренажные системы не справились с обильными осадками, местами они вообще отсутствовали. В Атырау из-за резкого таяния снега и обильных осадков произошло подтопление улиц города. Надо оперативно провести расчистку арыков, ливневой канализации, осуществить возведение временных земляных валов и дамб", - поручил глава правительства.

Министерству индустрии и акимам регионов он поручил продолжить работу по подготовке дорог, мостов, водопропускных сооружений к пропуску повышенных объёмов воды.

"Как отмечается в прогнозе Казгидромета, в марте ожидается выше нормы температура воздуха и количество осадков в южных и восточных регионах страны. К этому надо быть готовыми", - предупредил премьер-министр.

Также Смаилов поручил МЧС совместно с заинтересованными госорганами и акиматами, в рамках республиканского учения "Көктем-2023" отработать конкретный алгоритм действий при осложнении паводковой ситуации, подготовить необходимые запасы взрывчатых веществ и инертных материалов, проверить готовность систем оповещения.

По словам премьер-министра, нужно определить места дислокации дополнительных сил и средств, пункты приема эвакуируемого населения и безопасные участки для отгона сельскохозяйственных животных.