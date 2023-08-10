  • 10 Августа, 20:03
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Смаилов посетил первый региональный IT-хаб в Актобе

Сегодня, 19:38
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Правительство РК. Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38
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Фото: Правительство РК.

В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил первый региональный IT-хаб в Актобе, передет BaigeNews.kz.

Основная миссия Aqtobe IT Hub: поддержка IT-стартапов, цифровое образование и трансферт технологий, поиск талантов в сфере современных технологий и раскрытие их потенциала, развитие IT-отрасли региона в целом.

Резиденты Aqtobe IT Hub будут работать над созданием новых цифровых продуктов и услуг, в том числе направленных на решение проблем города и крупных промышленных компаний.

В течение года здесь намерены запустить не менее 150 инкубационных программ и 75 стартап-проектов.

Алихан Смаилов отметил, что для развития сферы цифровых технологий в столице РК был создан международный IT-хаб, где предусмотрены беспрецедентные налоговые преференции и упрощены все административные процедуры.

"Сейчас мы видим результаты. По итогам прошлого года у нас уже более $300 млн экспорта за счет продукции и услуг IT-сферы. В этом году уже $500 млн. Мы ожидаем, что буквально за два-три года мы дойдем до $1 млрд. Поэтому важно тиражировать этот опыт. Мы восемь таких центров открыли по Казахстану, включая Актобе. Еще шесть планируется запустить до конца текущего года", — сказал он.

В Aqtobe IT Hub также состоялась встреча главы Правительства с креативной молодежью региона, в ходе которой были обсуждены тренды рынка интеллектуальной собственности, а также соответствующие меры поддержки молодежных проектов.

Премьер-Министр напомнил, что в республике принята Концепция молодежной политики на предстоящие 7 лет, а в законах закреплено понятие "креативная индустрия" и определены виды деятельности, входящие в ее состав.

"По всем этим направлениям мы будем оказывать меры господдержки, чтобы помочь нашей талантливой молодежи развивать свои способности по самым разным направлениям", — сказал Алихан Смаилов.

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