Сломавшего шлагбаум водителя оштрафовали в Астане

В Астане нашли и наказали водителя, сломавшего шлагбаум в одном из дворов, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент у дома по проспекту Сарыарка запечатлели камеры видеонаблюдения.

Автолюбитель не смог выехать из двора и решил вручную поднять преграждавшее ему путь устройство.

"Из двух машин вышли водители, один из которых с силой поднял шлагбаум, тем самым повредив его и причинив материальный ущерб. 33-летний водитель по факту умышленного повреждения имущества привлечён к ответственности в виде штрафа в размере 15 МРП", - сообщили в полиции.

Напомним, в Астане проходит акция "Стоп, вандал", которую поддержали волонтёры, активисты, известные спортсмены, лидеры мнений, жители города.

В городе днём и ночью проводятся рейды, ведётся разъяснение среди населения о необходимости охраны общественного порядка и бережного отношения к имуществу.