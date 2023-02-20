Скорость движения общественного транспорта максимально снизили в Астане

Непогода стала причиной задержки автобусов в Астане. Некоторые рейсы и вовсе могут отменить, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании City Transportation Systems, из-за ограничения видимости и метели в пригородных зонах Астаны скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта максимально снижена. Возможно будет приостановлено движение некоторых пригородных маршрутов.

Ранее сообщалось о том, что из-за метели ограничили движение по трассе Астана-Щучинск.