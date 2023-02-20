open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Скорость движения общественного транспорта максимально снизили в Астане
Скорость движения общественного транспорта максимально снизили в Астане Сегодня, 19:49
200
Сегодня, 19:49
200

Скорость движения общественного транспорта максимально снизили в Астане

Непогода стала причиной задержки автобусов в Астане. Некоторые рейсы и вовсе могут отменить, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании City Transportation Systems, из-за ограничения видимости и метели в пригородных зонах Астаны скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта максимально снижена. Возможно будет приостановлено движение некоторых пригородных маршрутов. 

Ранее сообщалось о том, что из-за метели ограничили движение по трассе Астана-Щучинск.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Астана #транспорт #непогода
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:49
200
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх