Скончался архитектор Сакен Нарынов
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В Алматы скончался известный казахстанский архитектор Сакен Нарынов. Ему было 76 лет, передаёт BaigeNews.kz.
Нарынов родился 16 октября 1946 года в Есике. Окончил архитектурный факультет Казахского политехнического института.
Он автор пяти изобретений и 34 научных статей, создал более 80 проектных разработок в различных областях архитектуры, строительства, прикладной геометрии и топологии, промышленного дизайна; создатель и руководитель лаборатории проектного прогнозирования Союза дизайнеров Казахстана.
Объекты и проекты мастера экспонировались более чем на 30 выставках и конкурсах в России, Болгарии, Туркмении, Японии, Германии, Франции, Перу, Копенгагене, Казахстане.
Работы Нарынова украшают многие города Казахстана. В Алматы установлено пять композиций, в их числе "Пространственная композиция" на улице Тулебаева перед Центром современного искусства, "Асык удачи" на проспекте Сейфуллина перед музеем спорта и туризма; "Глобализация" на улице Сатпаева.
"Нарынов был в числе художников, которые приняли участие в первом фестивале ARTBAT FEST в 2010 году. Он умел заражать любовью к искусству, ездил на велосипеде в 76 лет и до последнего строил здание, которое теперь станет одним из главных архитектурных экспериментов Алматы. Мы с теплотой и радостью вспоминаем те дни, когда работали над самым амбициозным проектом художника: двумя скульптурами для Astana EXPO 2017 ("Во времени и пространстве", "Магия энергии")", - рассказали о мастере в некоммерческой организации Евразийский культурный альянс.
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