Скончался архитектор Сакен Нарынов

В Алматы скончался известный казахстанский архитектор Сакен Нарынов. Ему было 76 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Нарынов родился 16 октября 1946 года в Есике. Окончил архитектурный факультет Казахского политехнического института.

Он автор пяти изобретений и 34 научных статей, создал более 80 проектных разработок в различных областях архитектуры, строительства, прикладной геометрии и топологии, промышленного дизайна; создатель и руководитель лаборатории проектного прогнозирования Союза дизайнеров Казахстана.

Объекты и проекты мастера экспонировались более чем на 30 выставках и конкурсах в России, Болгарии, Туркмении, Японии, Германии, Франции, Перу, Копенгагене, Казахстане.

Работы Нарынова украшают многие города Казахстана. В Алматы установлено пять композиций, в их числе "Пространственная композиция" на улице Тулебаева перед Центром современного искусства, "Асык удачи" на проспекте Сейфуллина перед музеем спорта и туризма; "Глобализация" на улице Сатпаева.