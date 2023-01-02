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Facebook / zhumabike.zhunusova Вчера, 23:12
557
Вчера, 23:12
557
Фото: Facebook / zhumabike.zhunusova

Скончалась известный казахстанский журналист

Умерла известный казахстанский журналист Жумабике Жунусова, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые друзья, сегодня нашей любимой Жунусовой Жумабике Кабрашовны не стало", - написано на её странице в Facebook.

В соцсетях коллеги и друзья Жумабике Жунусовой сообщают, что сегодня, 2 января, ей исполнилось бы 70 лет. 

Похороны состоятся в Караганде.

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#смерть #журналист
BaigeNews.kz
Вчера, 23:12
557
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