Скончалась известный казахстанский журналист

Фото: Facebook / zhumabike.zhunusova

Умерла известный казахстанский журналист Жумабике Жунусова, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые друзья, сегодня нашей любимой Жунусовой Жумабике Кабрашовны не стало", - написано на её странице в Facebook.

В соцсетях коллеги и друзья Жумабике Жунусовой сообщают, что сегодня, 2 января, ей исполнилось бы 70 лет.

Похороны состоятся в Караганде.