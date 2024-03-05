Сколько взрослых и детей в Казахстане страдают ожирением

О проблеме ожирения среди взрослых и детей в Казахстане и мире рассказали в Национальном центре общественного здравоохранения Минздрава РК (НЦОЗ), передаёт BaigeNews.kz.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 36 лет процент людей, страдающих ожирением, увеличился более чем вдвое. Проблемы со здоровьем, связанные с избыточным весом, существуют у 15–36% взрослого населения Земли. Ожирение представляет собой не только проблему лишнего веса, но и хроническое нарушение метаболизма, которое может вызвать ряд осложнений", — рассказала профессор, главный специалист отдела профилактики неинфекционных заболеваний НЦОЗ Татьяна Слажнева.

Указывается, что лишним весом страдает каждый четвёртый житель планеты. Количество тучных людей прогрессивно увеличивается: каждые 10 лет на 10%. И Казахстан не является исключением.

"Исследования, проведённые Казахской академией питания, показали, что средняя распространённость избыточной массы тела и ожирения среди взрослого населения страны (от 15 лет и старше) составила 29,7% у женщин и 33,9% у мужчин; ожирения — 25,8% у женщин и 15,3% у мужчин.Это говорит о том, что более половины взрослого населения Казахстана (55,5% женщин и 49,2% мужчин) страдают избыточной массой тела или ожирением", — отметила Слажнева.

Что касается детей, по данным исследования НЦОЗ, в 2020 году избыточный вес был выявлен у 20,6% исследованных в Казахстане детей в возрасте от 6 до 9 лет. Среди мальчиков распространённость этой проблемы выше (23,6%), чем среди девочек (17,6%). Среди детей, проживающих в городской местности, значительно больше тех, у кого избыточный вес или ожирение (23,1%), по сравнению с детьми из сельской местности (17,5%), что является свидетельством того, что малоподвижный образ жизнь – это одна из причин избыточной массы тела и ожирения в сочетании с перееданием.

"Развитию ожирения способствует ряд факторов, как малоактивный образ жизни,погрешности в характере и режиме питания: чрезмерное потребление углеводов, жиров, соли, сладких и алкогольных напитков, а также приём пищи на ночь и другое. Некоторые эндокринные патологии, такие как гипотиреоз, гипогонадизм, инсулинома и болезнь Иценко-Кушинга, также могут способствовать развитию ожирения. Психогенное переедание, а также физиологические состояния, такие как лактация, недосыпание в период локтации, беременность и климакс, могут быть связаны с повышенным риском развития ожирения", — отмечает профессор Слажнева.

Современные дети неподвижно длительное время сидят перед компьютерами, телевизорами, со смартфонами в руках и подвергаются при этом воздействию агрессивной рекламы вредных продуктов, говорит она.

И рекомендует родителям с самого раннего возраста организовать для ребёнка правильный режим питания и двигательной активности, формировать правильные пищевые привычки.

Также советует ограничить калорийность рациона за счёт снижения количества потребляемых сахаров (сладости, выпечку, исключить сладкие газированные напитки, приучить с детства пить воду); ограничить потребление фаст-фуда, колбасы, сосисек, консервированных продуктов; включить в рацион нежирное мясо, рыбу, натуральные кисломолочные продукты; увеличить потребление фруктов и овощей, зернобобовых, цельных злаков и орехов.