Сколько в Казахстане потратят на социальную сферу в 2024 году

Более чем на 16% выросли расходы бюджета на социально-трудовую сферу в 2024 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По информации ведомства, на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии.

"В целом расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу в 2024 году предусмотрены на сумму порядка 5 трлн 456 млрд тенге, что на 16,3% больше расходов 2023 года", - сообщили в ведомстве.

При этом, как отметили в Минтруда, 98,2% предусмотренных расходов, или 5 трлн 355,5 млрд будет направлено на выплату пенсий 2,4 млн пенсионерам и пособий для порядка 2,2 млн получателей.

В 2023 году на выплату пособий и пенсий было направлено 4 трлн 689,3 млрд тенге для 4,4 млн человек, в том числе для 2,3 млн пенсионеров и 2,1 млн получателей государственных пособий.