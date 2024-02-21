Сколько школ построили в Казахстане за год

В Казахстане за год новые школы построили в 13 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

"С января по декабрь прошлого года в стране ввели в эксплуатацию 93 общеобразовательных школы в 13 из 20 регионов РК, против 85 школ годом ранее. Годовой рост составил 9,4%", - говорится в сообщении.

При этом в этих школах было введено 46,9 тыс. ученических мест — на 7% меньше, чем годом ранее.

"В региональном разрезе больше всего ученических мест было введено в Туркестанской области: 11,4 тыс. мест, годовой рост — на 35,1%. В тройке регионов-лидеров также оказались Шымкент (5,6 тыс. мест) и Атырауская область (5,6 тыс. мест)", - добавили аналитики.

По данным Минпросвещения, 20 новых школ почти на 15 тыс. ученических мест построят за счёт средств Фонда поддержки инфраструктуры образования.