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  • Сколько грибов и ягод разрешат собирать бесплатно в Казахстане
пресс-служба Минэкологии РК Вчера, 17:15
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Вчера, 17:15
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Фото: пресс-служба Минэкологии РК

Сколько грибов и ягод разрешат собирать бесплатно в Казахстане

В Минэкологии РК сообщили о том, сколько дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и лекарственных растений разрешает собирать казахстанцам для личного использования, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве пояснили, что для бытовых нужд люди смогут собирать растения и грибы в пределах норм, утверждённых решением местных маслихатов, безвозмездно и без соответствующих разрешений.

"Нормы сбора будут установлены на основании инвентаризации растительного мира, материалов геоботанических и ресурсных исследований. Предельные нормы за раз для одного человека будут установлены: для лекарственных растений (кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) до 10 килограммов, плодов и ягод - до 20 килограммов, грибов - до 25 килограммов", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Для представителей коммерческих структур сбор "урожая" будет платным. 

"Объём сбора будет определяться с учётом естественных запасов, распространения, ценности, возможности воссоздания, производительности этих ресурсов. Размер платы за сбор будет установлен также местными маслихатами, на основании расчётов акиматов, на основе разницы между рыночными ценами и суммой затрат на их заготовку, обработку, транспортировку и реализацию. Рыночные цены за растительные ресурсы определяются по месту осуществления сбора продукции в сезон их массового сбора и заготовок", - сказано в сообщении.

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Вчера, 17:15
514
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