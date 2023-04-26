Сколько грибов и ягод разрешат собирать бесплатно в Казахстане

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

В Минэкологии РК сообщили о том, сколько дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и лекарственных растений разрешает собирать казахстанцам для личного использования, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве пояснили, что для бытовых нужд люди смогут собирать растения и грибы в пределах норм, утверждённых решением местных маслихатов, безвозмездно и без соответствующих разрешений.

"Нормы сбора будут установлены на основании инвентаризации растительного мира, материалов геоботанических и ресурсных исследований. Предельные нормы за раз для одного человека будут установлены: для лекарственных растений (кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) до 10 килограммов, плодов и ягод - до 20 килограммов, грибов - до 25 килограммов", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Для представителей коммерческих структур сбор "урожая" будет платным.