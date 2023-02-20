Синяя галочка для Facebook и Instagram: Цукерберг объявил о новой платной верификации

Глава Meta Марк Цукерберг объявил о запуске услуги Meta Verified — платной верификации для пользователей соцсетей Facebook и Instagram, которая позволит получить синюю галочку рядом с именем пользователя, а также доступ к другим услугам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Цукерберг заявил, что подписка даст пользователям дополнительную защиту от взлома и прямой доступ к службе поддержки клиентов.