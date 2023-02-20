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  • Синяя галочка для Facebook и Instagram: Цукерберг объявил о новой платной верификации
bbc.com Сегодня, 08:50
202
Сегодня, 08:50
202
Фото: bbc.com

Синяя галочка для Facebook и Instagram: Цукерберг объявил о новой платной верификации

Глава Meta Марк Цукерберг объявил о запуске услуги Meta Verified — платной верификации для пользователей соцсетей Facebook и Instagram, которая позволит получить синюю галочку рядом с именем пользователя, а также доступ к другим услугам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Цукерберг заявил, что подписка даст пользователям дополнительную защиту от взлома и прямой доступ к службе поддержки клиентов.

"Эта функция предназначена для повышения аутентичности и безопасности наших услуг", — заявил он.

Для начала новая подписка будет протестирована в Австралии и Новой Зеландии. В дальнейшем она распространится и на другие страны. Подписка Meta Verified будет стоить 11,99 долларов в США при покупке на сайте и 15 долларов в приложениях на iOS.

Для получения услуги пользователям старше 18 лет необходимо будет предоставить официальное удостоверение личности, данные которого должны соответствовать информации в аккаунте. После верификации изменить название аккаунта, имя пользователя, дату рождения или фотографию будет невозможно без повторной проверки.

Компания Meta сообщила, что запуск новой услуги не повлияет на уже верифицированные ранее аккаунты. Кроме того, подписка не распространяется на корпоративные аккаунты.

Платная верификация вводится после того, как владелец Twitter Илон Маск внедрил аналогичную систему в ноябре 2022 года, что, однако, поначалу дало крайне негативный результат, отпугнувший ряд рекламодателей.

Мeta вводит новую подписку в непростые для компании времена. В прошлом году она заявила об увольнении 11 тысяч сотрудников (порядка 13 процентов штата), что стало самым большим сокращением численности персонала за всю её историю.

В прошлом году цена акций Meta Platforms упала на две трети, хотя за шесть недель 2023 года они уже несколько восстановились. При этом недавно компания объявила, что количество ежедневных пользователей Facebook впервые достигло двух миллиардов.

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#Социальные Сети #facebook #Instagram
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:50
202
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