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Синоптики предупредили жителей одного города

Сегодня, 09:20
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baigenews.kz Сегодня, 09:20
Сегодня, 09:20
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Фото: baigenews.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха 9 апреля жителей одного города Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"9 апреля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются ночью в городе Атырау", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

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