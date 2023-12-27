Сильные регионы – сильная страна: Павлодарская область в 2023 году. Основные показатели достигнуты
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В Павлодарской области в пилотном режиме приступили к внедрению элементов блочного бюджета. Это позволит акимам городов и районов самостоятельно более оперативно решать многие актуальные проблемы на местах. Поручение дано главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. Как область справилась задачами, стоявшими в 2023 году, - в очередном материале в рамках проекта, подготовленного СЦК, передаёт BaigeNews.kz.
Социально-экономические показатели
Павлодарская область производит 42,5% электроэнергии и почти 60% угля в стране.
Объём привлечённых инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28,2%, составив 730,1 миллиарда тенге.
В проработке региональных властей находится пул из 127 инвестиционных проектов на сумму 2,1 триллиона тенге с созданием 9,7 тысяч новых рабочих мест.
Создано 28,6 тысячи новых рабочих мест, из них в рамках частных инициатив - 21,1 тысячи. Это порядка 73%.
В рамках национальных проектов реализовано 195 инициатив.
Собственное дело открыли 168 молодых людей, получивших кредиты под 2,5% годовых на реализацию новых бизнес-идей.
В 2023 году регион сделал акцент на развитие малого и среднего бизнеса, в том числе и в сельской местности. Среди введённых проектов - овощехранилища в Аксу, склады для хранения зерна и зерносушилка в Успенском районе, оросительные системы в районах области, расширение птицефабрики, благоустройство озера Маралды. Всего же в регионе в этом году запущено 6 овощехранилищ ёмкостью 65 тысяч тонн.
Сельское хозяйство: принят комплекс мер для поддержки фермеров
По погодным условиям сезон для фермеров выдался непростым. В связи с этим в регионе предпринят комплекс мер для поддержки аграриев. В частности, из местного бюджета выделено 3 миллиарда тенге для удешевления стоимости затрат фермеров на заготовку кормов (господдержку получили более 1,5 тысячи животноводов), из республиканского - 6,8 миллиарда тенге на субсидирование инвестиционных затрат, семян, пестицидов, минеральных удобрений, племенную и селекционную работу по животноводству.
Увеличены объёмы удешевлённого дизтоплива с 4 до 10 тысяч тонн для проведения сенокоса. При СПК "Павлодар" создан стабилизационный фонд фуражного зерна в объёме 5 тысяч тонн для реализации населению в стойловый период. 38 хозяйств области получили страховые выплаты из-за засухи на сумму 1,3 миллиарда тенге.
В целом посевная площадь составила 1,65 миллиона гектаров – это немногим больше уровня прошлого года.
Площади орошаемых земель увеличились на 15,8 тысячи гектаров - до 166 тысяч гектаров. По программе "Ауыл аманаты" выдано 200 микрокредитов, создано 350 новых рабочих мест, государственной поддержкой охвачено более 3 тысяч крестьян.
Из возвращенных в 2023 году 283,3 тысячи гектаров вовлечено 83,2 тысячи гектаров, из них 30 тысяч гектаров пастбищ передано для нужд сельского населения.
Предоставлено 497 земельных участков сельскохозяйственного назначения и вовлечено в сельхозоборот 339,5 тысячи гектаров путём проведения 35 конкурсов.
Сферы образования и здравоохранения
Построено три сельские школы в Железинском, Баянаульском и Павлодарском районах. Начато строительство двух объектов образования в рамках Национального проекта "Комфортная школа".
Кроме того, полностью модернизированы 54 школы, приобретено 46 школьных автобусов для детей из малокомплектных сел.
Также приобретено соответствующее новым требованиям оборудование в пяти школах для улучшения условий обучения детей с особыми потребностями.
Горячее питание получают 44,8 тысячи учащихся 1-4 классов. Выделены средства на дополнительное образование: порядка 3330 школьников могут получать его по различным направлениям.
В сфере здравоохранения тоже немало новшеств. В этом году проведён капитальный ремонт 20 объектов здравоохранения, приобретено 400 единиц медоборудования на 4,4 миллиарда тенге. Среди новой техники - компьютерный томограф на 164 среза, рентгенографический передвижной комплекс ФЛЮКАР, четыре рентгенографических системы, пять аппаратов ИВЛ, 10 аппаратов УЗИ, три наркозно-дыхательных аппарата, два транспортных кювеза и другое.
В рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" строится 30 медицинских объектов.
Транспорт и логистика, ЖКХ
В сфере транспорта и логистики реализован 141 проект по реконструкции и ремонту автомобильных дорог и улиц населённых пунктов. Всего отремонтировано 692 километра дорог.
Строительство и ЖКХ также развиваются высокими темпами. В трёх городах области построено более 1,5 тысячи квартир, а также проложено и отремонтировано более 128 километров тепловых сетей.
По проекту "Ауыл - Ел бесігі" обновлена инфраструктура 26 сёл, в которых проживают 35 тысяч жителей.
Хорошая новость ожидает павлодарцев ближе к Новому году. Как заверяют в акимате, в конце декабря завершится строительство пяти домов в микрорайоне "Сарыарка" общей площадью 28,5 тысячи квадратных метров на 468 квартир. Таким образом, город завершит застройку всего микрорайона, который будет состоять из 42 многоэтажных жилых домов, а это более 3 500 квартир.
Таковы итоги года уходящего в павлодарском Прииртышье. В следующем году своей реализации ждут многие проекты. На часть из них средства выделены в соответствии с механизмом блочного бюджета. По новой схеме акимы городов и районов области сами спланировали бюджет на 2024 год по более 200 проектам.
По блочному бюджету на следующий год по региону выделено около 8 миллиардов тенге. Среди проектов те, которые позволят решить проблемы, поднятые жителями сёл, округов и городов. Это ремонт улиц и внутрипоселковых дорог, сетей коммуникаций и сельских клубов, установка детских или спортивных площадок, благоустройство парков и другое.
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