Сильные дожди прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане

В Казахстане в ближайшие дни прогнозируют обильные осадки из-за влияния атмосферных фронтальных разделов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь, сильный дождь прогнозируется 9 апреля на юге и юго-востоке страны, сильные осадки 9-11 апреля на востоке, 11 апреля в центре Казахстана, также усилится ветер, в южных регионах ожидаются грозы, град и шквалистый ветер", - говорится в сообщении.

Температура воздуха днем на севере республики составит 0-8 тепла, на северо-западе, востоке и в центре 5-15 тепла, на западе и юге 15-23 тепла. По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.