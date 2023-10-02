Шымкентских чиновников подозревают в хищении 1,1 миллиарда тенге
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В Шымкенте сотрудников акимата и государственного коммунального предприятия подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Сообщается, что руководство городского коммунального предприятия подозревют в том, что они вместе с подконтрольными субподрядчиками и сотрудниками акимата Шымкента завысили стоимость работ и товаров и совершили хищение бюджетных средств в размере 1,1 миллиарда тенге, выделенные на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач.
Подозреваемые лица взяты под стражу с санкции суда.
"На незаконно добытые деньги должностными лицами приобретена недвижимость в элитных жилищных комплексах Астаны на сумму более 150 миллионов тенге. Все имущество арестовано с санкции следственного суда", - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.
Отмечается, что досудебное расследование продолжается.
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