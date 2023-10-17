Штрафы не впечатляют: в Казахстане предлагают запретить вейпы и кальяны

В Казахстане активно высказываются предложения по запрету кальянов и вейпов. Эксперты на круглом столе в СЦК обсудили антитабачное законодательство, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава "Казахстанского Союза юристов" Серик Акылбай заявил, что в Казахстане не на таком высоком уровне, как за рубежом, соблюдают антитабачное законодательство.

По его словам, не последнюю роль играют штрафы за нарушение в этой сфере. Если в Ирландии нарушитель заплатит в переводе на нацвалюту Казахстана более 1,5 миллиона тенге, в Англии - более 1,4 миллиона тенге, то в ОАЭ - более 28,7 миллиона тенге.

"Наши штрафы на физлицо в размере 15 МРП, которые ещё сокращают в два раза, если уплатить в короткое время, не впечатляют. Особенно по сравнению с тем, что за ночь рестораторы, которые этим занимаются, зарабатывают около трёх миллионов тенге. В Казахстане не только низкие штрафы, но и полная безответственность бизнеса, ведь владельцы заведений создают все условия для продажи кальяна", - указал он.

Замначальника управления Комитета адмполиции Азамат Куримбаев поддержал спикера, отметив, что в Казахстане не предусмотрена ответственность в отношении субъектов предпринимательства, которые реализуют кальяны в увеселительных заведениях. То есть, наказывают рядовых казахстанцев, а бизнес остаётся в стороне.

О регулировании курения кальянов власти говорят не первый год. Минздрав поднимал этот вопрос ещё в 2013-м. Тогда санэпидслужба провела исследование в пунктах питания по всей стране - были взяты смывы с кальянных труб, колб. Результаты показали наличие золотистого стафилококка, синегнойной палочки, плесени, дрожжей, которые являются источником развития инфекционных заболеваний.

Тогда же в Минздраве добились введения запрета на потребление кальяна и кальянной смеси в общественных местах. Позже, в 2020 году эта норма была закреплена в Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Серик Акылбай считает, что Казахстан должен двигаться в сторону запрета курения всех табачных изделий.

"Никаких курительных комнат! И нет нарушений закона. По сравнению с другими государствами, у нас слишком лояльно относятся к нарушителям закона. Есть сведения, что наша республика находится на пятом месте в мире по контрабанде вейпов. В школах дети их уже курят. Куда мы идём? Почему не принимаем жёсткие меры?" - задался он вопросами.

Лидер национальной коалиции "За Казахстан, свободный от табачного дыма" Джамиля Садыкова считает, что "сигаретная индустрия породила вейп-индустрию".

"В этой истории стоит именно сигаретная индустрия, которая не хочет потерять свою "дочку". Совокупный доход рынка вейпов в 2030 году составит 30,6 процента, или 183 миллиарда долларов. То есть сейчас наша страна практически пытается сделать так, чтобы одна из сторон не работала. Сигаретные компании инвестируют - сами производят и выкупают вейп-компании. Каждая табачная компания "вляпалась" в эту историю... Мы пятые в мире по потреблению вейпов. Вейп-индустрия за последние пять лет, как цунами, накрывает Европу, США и наши страны. Табачная и вейп-компания - это одно и то же, вейп-компания служит сигаретным как гаджет версия сигарет и возвращает образ курящего человека в общество, привлекает молод\ёжь. Это все служит одной цели - вернуть всех к сигарете", - сказала она.

В завершение эксперты указали на необходимость введения полного запрета на оборот вейпов. А в отношении кальянов доработать коллизии в действующем законодательстве. В частности, предусмотреть ответственность предпринимателей за нарушение антитабачного законодательства и в разы увеличить штрафные санкции.