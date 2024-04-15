Школьников Петропавловска и ЗКО перевели на дистанционное обучение
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Школьников Петропавловска и Уральска перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Петропавловск.news, 15 апреля 28 448 учащихся школ Петропавловска будут учиться в онлайн-режиме. Причина — отсутствие в городе стабильного водоснабжения. Два источника альтернативного водоснабжения запустили, но вода есть далеко не во всех квартирах областного центра, запуск нового водопровода требует времени.
В Уральске с 15 апреля учебный процесс в школах будет организован в онлайн-формате, сообщает портал "Мой ГОРОД". Занятия будут проходить через платформы Вilimland.kz, Daryn.online. Такое решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе для безопасности детей,
Кроме этого, в ЗКО на дистанционный формат обучения переходят учащиеся городских колледжей и школы Акжайыкского, Теректинского, Бурлинского районов и района Байтерек.
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