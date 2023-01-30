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Школьников наградили за отвагу на пожаре в Караганде
Медали "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" вручили карагандинцам Руслану Тусупову, Ерасылу и Канату Смагуловым, спасшим из пожара пожилых соседей, передаёт BaigeNews.kz.
Торжественная церемония состоялась в школе №12, где учатся братья Смагуловы.
На школьной линейке в присутствии учащихся и педагогов замначальника ДЧС Карагандинской области Нурлан Бекбосынов вручил героям ведомственные медали за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей и памятные подарки.
"Ребята проявили настоящую храбрость и предотвратили возможную трагедию. Не каждый может отважиться на такое, для этого требуются мужество и решимость. Благодарим родителей героев, правильно воспитавших своих детей", - сказал заместитель начальника ДЧС Нурлан Бекбосынов.
Он также отметил правильную последовательность действий ребят при пожаре:
"Одной из основных причин травмирования и гибели людей при ЧС являются незнание или несоблюдение правил поведения в кризисный момент. Ребята выполнили верный алгоритм действий - вызвали пожарных и помогли пожилым людям эвакуироваться".
Руководитель управления образования области Гульсум Кожахметова передала школьникам благодарственные письма, подписанные министром просвещения, и подарки.
Напомним, 23 января в Караганде произошёл пожар в котельной, пристроенной к жилому дому. Учащиеся школы №12 Ерасыл и Канат Смагуловы, проживающие в соседнем доме, в тот момент чистили двор от снега. Они увидели дым и бросились на помощь.
Когда братья забежали в дом, там находились хозяева – пожилые мужчина и женщина. Подростки не растерялись и помогли пенсионерам выйти на свежий воздух. Ребята также успели вынести одежду и документы. А после позвали на помощь соседа Руслана Тусупова, вызвали пожарных и до прибытия подразделения тушили пожар подручными средствами.
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