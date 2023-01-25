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пресс-служба ДЧС Карагандинской области Сегодня, 18:25
76
Сегодня, 18:25
76
Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Подростки героически спасли пенсионеров из пожара в Караганде

Двое подростков повели себя как герои, увидев пожар в соседнем доме. Из задымлённого жилища они вывели двоих пенсинеров, вынесли их документы и помогли тушить огонь до приезда пожарных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Инцидент произошёл 23 января в 16:38 на улице Победы.

В частном доме загорелись мебель, техника, внутренняя деревянная обшивка, потолок в котельной.

15-летний Ерасыл и 14-летний Канат, живущие в соседнем доме, в этот момент чистили свой двор от снега. Мальчишки увидели дым и без раздумий кинулись на помощь.

"В задымленном помещении находились мужчина и женщина. Подростки не растерялись и помогли выйти двум пенсионерам, один из которых передвигается на костылях, на свежий воздух", - сообщили в ДЧС.

Ребята также успели вынести одежду и документы. Позвали на помощь соседа Руслана, вызвали огнеборцев и до прибытия пожарного подразделения принялись тушить пожар подручными средствами.

"Огонь был средний. Пожарные приехали быстро. Мы потушили половину. Потолок и стены пожарные уже сами тушили", - рассказал Ерасыл.

Благодаря грамотных действиям братьев Смагуловых и их соседа Руслана спасены два человека, минимизирован ущерб от пожара. 

Обы парня учатся в школе №12. Их сосед Руслан Тусупов работает охранником.

За проявленные мужество, героизм и решительные действия юные спасатели представлены к награждению.

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#Пожар #происшествия #Караганда
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:25
76
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