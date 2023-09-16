Шить и мастерить посуду из глины учат детей с аутизмом в Шымкенте

Аутизм — не приговор, считают в шымкентском центре оказания специальных социальных услуг для детей №8 "Камкорлык". Здесь детей с расстройствами аутистического спектра социализируют, учат обслуживать себя и выполнять элементарные бытовые задачи, а детей постарше обучают ремеслам: шитью, гончарному мастерству, и даже столярному делу, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В центре четыре этажа, где с детьми занимаются по самым разным направлениям. Здесь расположены социально-бытовая ориентационная комната, интерактивная и сенсорная комната, где дети учатся воспринимать предметы на ощупь. В музыкально-терапевтической комнате дети могут послушать расслабляющую музыку, а на АРТ-терапии порисовать карандашами или красками, на АВА-терапии малыши узнают как вести себя в обществе, педагоги обучают их самым простым навыкам: как заправить постель, разогреть обед, помыть посуду и сделать уборку дома. Этому детей обучают на начальном этапе, а уже затем приучают к трудотерапии.

"Дети у нас принимаются с 3 до 18 лет. Тут они получают государственные услуги до совершеннолетия. У наших детей свои особенности, коррекция должна проходить очень длительно потому что нужно обучать обыкновенным навыкам, и бытовым тоже. Это самообслуживание, уход за собой, коммуникация", — говорит заместитель руководителя центра оказания специальных социальных услуг для детей №8 Акмарал Жунисова.

Так, в центре оборудована настоящая столярная мастерская. Здесь дети могут получить навыки резьбы по дереву, под четким присмотром педагогов они вырезают из брусьев фигурки различных животных.

"Оборудование для столярного дела у нас прибыло из Норвегии. Это оборудование можно сказать по Казахстану только в 4 центрах есть. Здесь работают дети более старшего возраста. При помощи педагогов они работают с брусьями. Опилки и мусор собирает пылесос, который входит в оборудование. Во-первых он нужен в санитарных целях, во вторых, детям в дыхательные пути ничего не попадет, это безопасно. Детям очень нравится здесь работать, они вырезают из брусьев разные фигурки. Сейчас здесь обучается только один ребенок, ему 14, он пришел в наш центр в ноябре прошлого года, прошел азы, а теперь обучается резьбе по дереву", — говорит Акмарал Жунисова.

Детям предоставляется полная свобода для творчества, они могут лепить, рисовать и даже шить, для этого отведен целый кабинет с современными швейными машинками. Пока одни пробуют себя в создании одежды, у других есть шанс проявить свой талант в гончарном искусстве. Но, больше всего у детей вызывают интерес роботы, которые дают им задания и даже рассказывают сказки.

"Роботы очень интересны для детей, а наша цель заинтересовать их. Тогда у ребят появляется желание развиваться, развивать свои навыки. Наши роботы не имитируют людей, если ребенок потряс или ударил игрушку, робот не обидится на него. У него есть команды, которые он выдает по инструкции. Дети общаются с роботами на равных, он танцует, поет песни, рассказывает сказки, просит повторять определенные движения, говорит, прикоснись к голове, прикоснись к руке. Ребенок слышит это и повторяет. Таким образом мы можем видеть насколько у детей будут развиваться особые навыки. Например, зрительный контакт, насколько ребенку будет комфортно сидеть и наблюдать за роботом, слушать его и воспринимать речь", — говорит сотрудник центра Шамиль Сармонов.

К каждому ребенку тут находят свой подход. Говорят, все для того, чтобы дети получали не только коррекционную работу, но и чтобы они в будущем могли получить какую-то профессию.

Специалистов, которые работают с детьми, обучают в рамках специально разработанной программы, включающей курсы, тренинги, выездные семинары как отечественных, так и зарубежных экспертов. Подойти к психологу, получить совет или рекомендации могут и родители. Сотрудники говорят, чтобы был результат, нужно работать и с членами семьи.

У шестилетнего Мухамедали диагноз "аутизм", его ребенку смогли поставить только в 4 года, когда уже стали видны явные признаки. С тех пор мальчик посещает специалистов и коррекционные кабинеты.

"Когда ему исполнился 1,7 месяцев стал проявляться диагноз. Ребенок не хотел общаться ни с кем. Мы проходили разных специалистов, обследования, нам "аутизм" не ставили, и только в 4 года поставили. Ходили по частным клиникам, все было платно и врачи конечно тоже. Сейчас очень довольны, что государство взялось за эту проблему, потому, что сейчас детей не мало с таким диагнозом. Говорим, огромное спасибо потому, что все условия созданы", — говорит Галия бабушка Мухамедали.

Сейчас в центре "Камкорлык" занимаются 110 детей. Чтобы сюда попасть нужно обратиться в управление занятости и социальной защиты, собрать документы и встать в очередь, так как желающих получить терапию много.

Всего в Шымкенте официально зарегистрированы больше 220 детей с расстройствами аутистического спектра. Выявить это заболевание непросто, таким детям нужна постоянная реабилитация.

В этом году в Казахстане планируют открыть еще 12 таких центров. Это позволит ежегодно охватить реабилитацией 12 000 детей по всей стране. Кроме того, откроются 8 центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.