Шесть человек погибли при пожаре в караоке-баре в Фергане

Фото: nuz.uz

В городе Фергане на востоке Узбекистана загорелся караоке-бар, в результате шесть человек погибли и семь госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kun.uz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана, 29 июля в областное управление ЧС поступило сообщение о пожаре в караоке-баре, который расположен в подвале четырёхэтажного дома на улице Сайилгох махалли "Машъал".

В 11:44 к месту происшествия прибыли 6 пожарно-спасательных расчётов, в 11:48 пожар был локализован и полностью потушен в 11:56.

Позже в МЧС уточнили, что в результате пожара в караоке-баре погибли шесть человек, семь человек госпитализированы с различными травмами.

По распоряжению президента была сформирована правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым, которая выехала в Ферганскую область для расследования инцидента и оказания помощи пострадавшим.