Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата

Сестра известного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Сора и депутат маслихата Алматинской области Нурсултан Орынбасаров сыграли свадьбу. Видео с торжества появились в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Сора разметила на своей странице в Instagram видео первого танца молодожёнов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sora Rakhmonova (@rakhmonova____)

И показала свадебный торт, выполненный в форме сказочного замка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sora Rakhmonova (@rakhmonova____)

Соре Рахмоновой 25 лет. Она занимается смешанными единоборствами. Её муж Нурсултан Орынбасаров старше на пять лет. Он известный боец ММА, тренер по джиу-джитсу и грэпплингу, депутат маслихата.