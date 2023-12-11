Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата
Сегодня, 16:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:05Сегодня, 16:05
87Фото: instagram.com/rakhmonova____
Сестра известного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Сора и депутат маслихата Алматинской области Нурсултан Орынбасаров сыграли свадьбу. Видео с торжества появились в Сети, передаёт BaigeNews.kz.
Сора разметила на своей странице в Instagram видео первого танца молодожёнов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
И показала свадебный торт, выполненный в форме сказочного замка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Соре Рахмоновой 25 лет. Она занимается смешанными единоборствами. Её муж Нурсултан Орынбасаров старше на пять лет. Он известный боец ММА, тренер по джиу-джитсу и грэпплингу, депутат маслихата.
Самое читаемое
- Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в жюри оперного шоу
- Головкин отказался приезжать в Узбекистан
- В Казахстане изменены правила торговли углем
- Нокаутом завершился бой боксёра из Казахстана и "Гордости России"
- Сократить пребывание на свежем воздухе в воскресенье рекомендуют жителям семи городов