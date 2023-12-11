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Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата

Сегодня, 16:05
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instagram.com/rakhmonova____ Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: instagram.com/rakhmonova____

Сестра известного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Сора и депутат маслихата Алматинской области Нурсултан Орынбасаров сыграли свадьбу. Видео с торжества появились в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Сора разметила на своей странице в Instagram видео первого танца молодожёнов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Sora Rakhmonova (@rakhmonova____)

И показала свадебный торт, выполненный в форме сказочного замка.

 
 
 
 
 
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Публикация от Sora Rakhmonova (@rakhmonova____)

Соре Рахмоновой 25 лет. Она занимается смешанными единоборствами. Её муж Нурсултан Орынбасаров старше на пять лет. Он известный боец ММА, тренер по джиу-джитсу и грэпплингу, депутат маслихата.

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