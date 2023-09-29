Серийный лжетеррорист сообщил о бомбе в акимате и в очередной раз попал в тюрьму в Экибастузе

Житель Экибастуза Павлодарской области позвонил в полицию и сообщил, что в здании акимата заложена бомба, это был не первый случай, когда мужчина делал ложное сообщение об акте терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в декабре прошлого года житель Экибастуза позвонил в полицию и сообщил, что “в здании акимата заложена бомба”.

"Взрывотехниками каких-либо подозрительных и взрывных устройств в здании обнаружено не было. В результате проведения комплекса необходимых мероприятий лжетеррорист был задержан. Он признался в содеянном и сообщил, что позвонил после ссоры с родственниками", – рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Дело было рассмотрено в городском суде. Экибастузцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Помимо этого осужденный должен будет оплатить государственным органам материальный ущерб в сумме более 200 тысяч тенге и судебные издержки.

Примечательно, что ранее мужчина уже превлекался за ложное сообщение о бомбе. В мае 2019 года мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года шесть месяцев, но он допустил нарушение порядка и условия отбывания наказания. Тогда суд вынес постановление о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы. Один год 26 дней экибастузец провёл в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.