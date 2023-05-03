Серена Уильямс объявила о беременности

Фото: Instagram / serenawilliams

Бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс беременна вторым ребенком, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом спортменка сообщила в своём Instagram, разместив своё фото вместе с супругом Алексисом Оганяном, на котором отчётливо виден её округлившийся живот. Снимок сделан на благотворительном мероприятии Met Gala.

"Я была так взволнована, когда нас троих пригласили на Met Gala", — так подписала теннисистка фото.

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В 2022 году Серена Уильямс заявила о планах завершить карьеру в ближайшее время.

"Вся моя жизнь была связана с теннисом, раньше я никогда не думала о детях. Но в этом году мне исполняется 41 год, это что-то значит. Я хочу, чтобы моя семья стала больше, я испытывала счастье каждую секунду, когда была беременна", - сказала Уильямс.

Первого ребёнка, дочку Олимпию, Уильямс родила в 2017 году. Спустя два месяца теннисистка вышла замуж за отца девочки, соучредителя Reddit Алексиса Оганяна.