Семья с 8 детьми попала в ледяной плен на трассе в Актюбинской области

Сельский участковый помог многодетной семье, оказавшейся пленницей ледяного затора на трассе, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в ночь на 28 марта.

По данным пресс-службы департамента полиции, житель села Уил ночью с супругой и восемью несовершеннолетними детьми на машине выехал в Актобе. Однако, отъехав несколько километров, вблизи посёлка Кемер, на трассе авто попало в окружение сильного водно-ледяного затора.

"Машина в миг оказалась среди воды и с обеих сторон зажата льдом. Оставшись с несовершеннолетними детьми в подтопленном авто, мужчина позвонил жителям посёлка и попросил помощи. Первым приехал участковый Саралжинского сельского округа Есболат Адильханов. Он привёз за собой других жителей", - сообщили в полиции.

Мужчины на своих авто перекрыли путь льдинам и в течение часа по воде на руках вынесли детей в безопасное место и спасли их родителей.