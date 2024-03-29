Семья с 8 детьми попала в ледяной плен на трассе в Актюбинской области
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Сельский участковый помог многодетной семье, оказавшейся пленницей ледяного затора на трассе, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в ночь на 28 марта.
По данным пресс-службы департамента полиции, житель села Уил ночью с супругой и восемью несовершеннолетними детьми на машине выехал в Актобе. Однако, отъехав несколько километров, вблизи посёлка Кемер, на трассе авто попало в окружение сильного водно-ледяного затора.
"Машина в миг оказалась среди воды и с обеих сторон зажата льдом. Оставшись с несовершеннолетними детьми в подтопленном авто, мужчина позвонил жителям посёлка и попросил помощи. Первым приехал участковый Саралжинского сельского округа Есболат Адильханов. Он привёз за собой других жителей", - сообщили в полиции.
Мужчины на своих авто перекрыли путь льдинам и в течение часа по воде на руках вынесли детей в безопасное место и спасли их родителей.
"Объём талой воды растянулся примерно до двух километров, глубина составляла около метра. Я благодарен жителям села Кемер и участковому инспектору полиции. Благодаря подвигу этих граждан, мы все остались в живы и здоровы", - сказал глава семьи.
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