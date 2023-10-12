Семи туроператорам запретили работать в Казахстане

Комитет индустрии туризма приостановило действие лицензий семи туроператоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

По информации ведомства, комитет индустрии туризма приостановил действие лицензий на осуществление туроператорской деятельности в сфере выездного туризма семи туроператорам: ТОО "Hajar.travel", ТОО "Tanym Group", ТОО "B&K Travel KZ", ТОО "ТВВ тур", ТОО "LS TOUR kz", ТОО 2Бархатный сезон", ТОО "Sultan Hajj Travel".

Отмечается, что все эти компании временно лишены права осуществлять свою деятельность, поскольку как субъекты системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, не исполняют обязательства, предусмотренные статьей 27-3 Закона Республики Казахстан "О туристской деятельности в Республике Казахстан", или исполняют их ненадлежащим образом.

"В настоящее время, согласно информационной системе "Государственная база "Е-лицензирование" ("e-licence.kz") действия лицензий и, соответственно, приложений к лицензиям указанных туркомпаний, приостановлены сроком на шесть месяцев. При этом, указанный период приостановления будет продлён на новый в случае, если выявленные нарушения не будут устранены", - отметил вице-министр туризм и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Также отмечается, что казахстанцы стали чаще жаловаться на туроператоров, и в комитете решили отзывать и даже прекращать действия лицензий туркомпаний, если их услуги будут признаны некачественными или компания нарушит конституционные права своих клиентов.