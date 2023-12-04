Семейную пару журналистов осудили за вымогательство в Алматы

В Алматы вынесли приговор журналистам Владимиру и Наргиз Северным. Их обвиняли в неоднократном вымогательстве в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору (пункт 2 части 4 статьи 194 УК РК), передаёт BaigeNews.kz.

"Судом установлено, что подсудимый В., с целью совершения вымогательства, неоднократно публиковал материалы негативного характера о деятельности ТОО "Б", руководителем которого является Ф. В апреле в одном из ресторанов Алматы В. и Н. в завуалированной форме потребовали от Ф. 15 миллионов тенге за прекращение публикации негативных материалов. Позже при получении от Ф. части суммы в 5 миллионов тенге, В. и Н. были задержаны", - говорится в сообщении пресс-службы специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы.

Уточняется, что в июне 2019 года Н., публикуя в соцсетях посты, фото и видеоматериалы негативного характера о деятельности кофейни в Алматы, требовала от её руководителя 500 тысяч тенге за не передачу материалов в газету. Спустя время, Н. получила от Д. часть денег - 200 тысяч тенге.

"Суд признал Владимира Северного виновным в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. В части предъявленного обвинения по эпизоду с потерпевшим Д. журналист оправдан в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава уголовного правонарушения. Наргиз Северная также признана виновной в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере, ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Наказание отсрочено на пять лет в связи с наличием малолетнего ребенка", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.