“Сегодняшние выборы - это новый раунд. Здесь в воздухе уже чувствуются перемены” - представители иностранных СМИ

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Представители иностранных СМИ сказали большой “Рахмет” за возможность участвовать в пресс-туре и посетить несколько избирательных участков в рамках внеочередных выборов президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz

Журналист агентства EURACTIV Чарльз Шумский объяснил значимость проходящих выборов в Казахстане и заинтересованность мировой общественности во внутренней политике страны.

"Казахстан - великая страна. Учитывая то, что ваша страна находится между Китаем и Европой, то Вы важное связующее звено между двумя мирами. Поэтому очень важно, что сегодня происходит в Казахстане. Мы видели эту надежду в глазах избирателей на участках, которые мы посетили в рамках пресс-тура”, - говорит журналист агентства EURACTIV Чарльз Шумский.

Его коллега, главный редактор газеты "Lituovas Rytas" Русланас Ирзикевичус также прокомментировал значимость выборов в масштабе мировой дипломатии и отметил ветер перемен, который летает сегодня по стране.

"Я ещё в процессе написания материала. Я был в Казахстане во время референдума, как и в прошлый раз я буду писать большую аналитическую статью на литовском и английском языках. Я хотел бы отметить, что референдум в июле был очень важным событием, это было основой, которая прокладывает дорогу для Нового Казахстана. Демократия - это не спринт, это марафон. Сегодняшние президентские выборы - это новый раунд. Здесь в воздухе уже чувствуются перемены. Мы на Западе смотрим и слушаем, что говорят казахстанские лидеры и мы чувствуем, что это не просто слова, но и действия", - говорит Русланас Ирзикевичус.

Также Русланас Ирзикевичус отметил, что Казахстан довольно молодая страна и призвал наших граждан посмотреть на карту Евразии и увидеть, что у нашей молодёжи есть все ингредиенты, чтобы сделать Казахстан великой страной.