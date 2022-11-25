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Getty Images Сегодня, 18:44
191
Сегодня, 18:44
191
Фото: Getty Images

Сборная Уэльса проиграла Ирану на чемпионате мира по футболу

Игроки сборной Ирана вырвали победу в матче с командой Уэльса во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре, передаёт BaigeNews.kz. Счёт – 2:0.

Матч прошёл на стадионе "Ахмед бин Али" в Аль-Райане.

В начале игры иранцы поразили ворота валлийцев, но после применения VAR гол отменили. Другой яркий эпизод матча - удаление вратаря сборной Уэльса Уэйна Хеннесси. Он получил красную карточку.

Первый засчитанный гол забил вышедший на замену Роузбеш Чешми. Он на последних минутах матча мощным ударом из-за пределов штрафной попал точно в нижний угол ворот. Через три минуты окончательный счёт установил защитник Рамин Резаян.

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#спорт #футбол #Катар #чемпионат мира
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 18:44
191
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