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В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД
О подробностях побега двух казахстанцев из аэропорта в Южной Корее при депортации из страны, рассказали в министерстве иностранных дел РК, передаёт BaigeNews.kz.
По словам официального представителя ведомства Айбека Смадиярова, 24 марта 2023 года в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон двум гражданам Казахстана, прибывшим из города Ташкент, было отказано во въезде в Республику Корея.
"Для ожидания депортации они были помещены в специальное помещение, из которого в ночное время суток совершили побег и нелегально проникли на территорию Южной Кореи. Один гражданин Казахстана был задержан 26 марта. Второй явился с повинной 29 марта. В настоящее время они оба находятся в миграционном центре в городе Инчхон в следственном изоляторе", - сообщил Смадияров.
Он отметил, что следственные мероприятия в соответствии с законодательством Южной Кореи могут продлиться до трёх месяцев. После чего дело передадут в прокуратуру. В этой связи компетентными органами Республики Корея детали дела не раскрываются.
"По нашим данным, указанные граждане обвиняются по трём нарушениям законодательства Южной Кореи. Первое - это нарушение закона об иммиграционном контроле, незаконный въезд в страну. Второе - нарушение закона об иммиграционном контроле, незаконное пребывание на территории страны. Третье - нарушение закона об объектах аэропорта и его сооружения, материальный ущерб", - добавил представитель МИДа.
Смадияров рассказал, что посольство Казахстана в Южней Корее находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами и родственниками граждан. В МИДе отметили, что распространяемая информация о массовом увольнении граждан Казахстана в Южной Корее не соответствует действительности.
"Данный инцидент не повлиял на официально трудоустроенных граждан Казахстана. Напоминаем, что осуществление трудовой деятельности на территории Республики Корея может осуществляться только на основании специальных разрешений и наличия специальной визы, которая оформляется работодателем. Все другие варианты трудоустройства являются незаконными", - сообщил Айбек Смадияров.
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