"Самрук-Казына" будет перечислять семь процентов дохода в "Қазақстан Халқына" — МНЭ предложило поправки в закон

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В министерстве национальной экономики предложили внести дополнение в Закон "О Фонде национального благосостояния", передает BaigeNews.kz. Глава МНЭ Алибек Куантыров, выступая на заседании сената парламента, сообщил, что вносимая поправка позволит Фонду "Самрук-Қазына" по решению правительства ежегодно перечислять не менее семи процентов от чистого дохода фонда в общественный фонд "Қазақстан Халқына".

Кроме того законопроектом предусматриваются:

– совершенствование законодательства о специальных экономических и индустриальных зонах;

– защита счетов, открытых в рамках механизма по субсидированию арендных платежей;

– регулирование отдельных вопросов ввоза и использования иностранных автомобилей;

– комплексная вневедомственная экспертиза проектов для строительства;

– отчисление оператором лотереи в общественный фонд "Қазақстан халқына";

– правовое регулирование креативных индустрий;

– реализация функций национальной компании в области привлечения инвестиций;

– внедрение нового механизма закупа газа у недропользователей, а также совершенствование законодательства по регулированию оборота сжижженного нефтяного газа;

– государственное регулирование производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов, маркетинговой схемы поставок нефти;

– законодательная регламентация направления средств, поступающих в бюджет в результате постановлений органа уголовного преследования и судебных решений по коррупционным делам, на строительство школ;

– утверждение товарного баланса;

– расширение видов оказания платных услуг в сферах культуры и аэропортовской деятельности;

– внедрение нацпроекта "Комфортная школа";

– обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности регулирования банковского сектора;

– механизм обжалования итогов государственного аудита.