Самолёты не летают, поезда не ходят – депутат о развитии туризма в Казахстане

Фото: pixabay.com

Депутаты фракции AMANAT мажилиса призвали министерство культуры и другие госорганы, ответственные за развитие туризма в Казахстане, рассказать о том, когда решатся проблемы, которые мешают нормально путешествовать внутри страны, сообщает BaigeNews.kz

Депутат Елнур Бейсенбаев в своём запросе премьер-министру Алихану Смаилову озвучил транспортные проблемы, которые мешают развитию туризма в Казахстане.

"Каждый раз возникают разные отягощающие обстоятельства, мешающие этому. Есть турист – нет маршрута, есть маршрут – нет инфраструктуры, есть инфраструктура – нет продукта и так далее", – заявил мажилисмен.

По его словам, больше всего нареканий к авиаперелётам. Казахстанские аэропорты перегружены, рейсов не хватает, а авиакомпании не слышат предложения туристов и туроператоров, считает Бейсенбаев. Есть вопросы и к передвижениям на поездах, уступающих по качеству соседям.

"Железнодорожный путь также не самый удобный. Качество вагонов оставляет желать лучшего, нет практики интермодальных перевозок, отсутствуют поезда туристического класса. С такими подходами нишу железнодорожных маршрутов по шёлковому пути уже активно занимает Узбекистан со своими стилизованными и комфортными вагонами", – сказал он.

По мнению депутата, при таком раскладе казахстанцам остаётся путешествовать на машинах:

"Самолеты не летают, поезда не ходят, остаётся автотранспорт. Однако и здесь, в ходе мониторинга качества дорог, выявлена потребность регионов Республики Казахстан в ремонте и реконструкции автомобильных дорог по 166 направлениям, протяжённостью более 4000 километров", – отметил Бейсенбаев.

При этом меры господдержки, которые предложили парламентарии, тоже не работают. По состоянию на 30 сентября 2022 года бесплатными авиаперелетами Kids go free обеспечены 1198 детей, а в рамках субсидирования приобрели всего два автобуса.

"Это ведь явно далеко от реальной потребности. Подобный подход приводит к неэффективному использованию денежных средств, препятствует развитию рентабельной и перспективной отрасли", – подчеркнул мажилисмен.

Депутаты предложили заслушать устный ответ министерства культуры Республики Казахстан и всех вовлечённых государственных органов на следующем пленарном заседании.